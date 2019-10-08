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'da : 9 gözaltı

Aydın'da fuhuş operasyonu: 9 gözaltı

08.10.2019, 14:57

merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle 4'ü kadın 9 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aydın'ın Didim, Kuşadası ve Söke ilçeleri ile İzmir ve Gaziantep'te dün eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler 4'ü kadın 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 110 değişik çaplarda tabanca mermisi, 41 av tüfeği fişeği, 21 şişe sahte rakı ve uyuşturucu içmekte kullanılan 6 adet 'bong' adlı malzeme ele geçirildi. Ayrıca operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 3 kadın hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 8'i ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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