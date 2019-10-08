Yaşaması için ilik ve organ nakli gerekiyor

Aydın’da 5 yıldır karaciğer ve böbrek nakli bekliyorken, ilik kanseri ve eklem romatizması hastalığına da yakalanan 15 yaşındaki Tuğçe, “Haftada 4 gün diyalize giriyorum. Artık yürüyemiyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum” dedi

Aydın'da 5 yıldır karaciğer ve böbrek nakli olmayı bekleyen 15 yaşındaki Tuğçe Bozdoğan, ilik kanseri ve eklem romatizması hastalığına da yakalandı. Yürümekte zorluk çeken ve haftada 4 gün diyalize giren Tuğçe, sağlığına kavuşacağı günleri iple çektiğini söyledi. İlik ve organ nakliyle hayata tutunacak olan Tuğçe, evine rahatça çıkabilmek için asansör yapılmasını istiyor. Kendisine uzanacak yardım eli bekleyen Tuğçe, "Yaşamak istiyorum. Benim yaşam mücadeleme lütfen destek olun" dedi.



EVE ASANSÖR İSTİYOR



Aydın'da Nazilli ilçesinin Sümer mahallesinde yaşayan Tuğçe'nin hayat hikayesi yürek burkuyor. Annesi ve kız kardeşiyle akrabalarının evinde yaşayan Tuğçe Bozdoğan, artık yürümekte bile güçlük çekiyor. Evine asansör yapılmasını isteyen genç kız, sağlığına kavuşmak için hayırseverlerin desteğini bekliyor. Tek hayalinin sağlığına kavuşmak olduğunu kaydeden Tuğçe, "İltihaplı eklem romatizmam yoktu. Bu hastalık ilerledikçe yürümem, hareket etmem de zorlaştı. Şu an nakil aşamasındayım. Kadavradan nakil bekliyorum. Çocuk olduğum için genç bir verici istiyorlar. O yüzden de bulunması daha zor. Fizik tedavi de görüyorum. Ama 3'üncü katta yaşadığımız için inip çıkmak bazen imkansız oluyor. O yüzden evimize asansör ve nakil için bir verici bulabilirsek çok mutlu olacağım" diye konuştu.



"MASRAFLAR BELİMİZİ BÜKÜYOR"



Tuğçe'nin tedavisi için gereken masrafların bellerini büktüğünü belirten anne Bozdoğan, "Kızımın elleri, ayakları tutmuyor. Her ay Ankara'ya gidiyoruz. Yardımseverlerden, Cumhurbaşkanımızdan, Kaymakamımızdan, Belediye Başkanımızdan yardım istiyorum" diye konuştu.

MEHMET KAVAS