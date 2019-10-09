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'da girişimini izleyen meraklı kalabalık yol kapattı

Aydın'da intihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yol kapattı

09.10.2019, 21:24

’da girişiminde bulunan şahsı izlemek için toplanan kalabalık grup yüzünden yollar trafiğe kapanırken, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu şahıs ikna edilerek binadan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki O.A. isimli şahıs 'kızını göremediği' gerekçesi ile Efeler İlçe Merkezi İstasyon Meydanı'ndaki bir binanın tepesine çıkıp edeceğini belirterek bağırmaya başladı.

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