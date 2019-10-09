Aydın'da intihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yol kapattı

Aydın’da intihar girişiminde bulunan şahsı izlemek için toplanan kalabalık grup yüzünden yollar trafiğe kapanırken, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu şahıs ikna edilerek binadan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki O.A. isimli şahıs 'kızını göremediği' gerekçesi ile Aydın Efeler İlçe Merkezi İstasyon Meydanı'ndaki bir binanın tepesine çıkıp intihar edeceğini belirterek bağırmaya başladı.