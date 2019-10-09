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'daki bu meyve, henüz dalındayken 10 ila 25 liraya satılıyor

Aydın'daki bu meyve, henüz dalındayken 10 ila 25 liraya satılıyor

09.10.2019, 10:38

'da yaşayan Övünç Yorbik (48), Tayland'da gemilerde tayfa olarak çalışırken gördüğü '' olarak bilinen pitaya adlı tropikal meyveyi yetiştirmek için bir arkadaşıyla sera kurdu. 15 ay sonra hasada başlayan iki arkadaş, büyüklüğüne göre tanesi 10 ile 25 liradan alıcı bulan ürün için talebe yetişemiyor.

Tayland'da 18 yıl gemilerde tayfa olarak çalışan Övünç Yorbik, 5 yıl önce memleketi 'ın İncirliova ilçesine dönerek pizza dükkanı açtı. Halen bu işe devam eden Yorbik, bir yandan da Tayland'da görüp tadını beğendiği, '' olarak bilinen pitayayı İncirliova ilçesinde yetiştirmek için harekete geçti.

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