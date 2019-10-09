Aydın'daki bu meyve, henüz dalındayken 10 ila 25 liraya satılıyor

Aydın'da yaşayan Övünç Yorbik (48), Tayland'da gemilerde tayfa olarak çalışırken gördüğü 'Ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya adlı tropikal meyveyi yetiştirmek için bir arkadaşıyla sera kurdu. 15 ay sonra hasada başlayan iki arkadaş, büyüklüğüne göre tanesi 10 ile 25 liradan alıcı bulan ürün için talebe yetişemiyor.

Tayland'da 18 yıl gemilerde tayfa olarak çalışan Övünç Yorbik, 5 yıl önce memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine dönerek pizza dükkanı açtı. Halen bu işe devam eden Yorbik, bir yandan da Tayland'da görüp tadını beğendiği, 'Ejder meyvesi' olarak bilinen pitayayı İncirliova ilçesinde yetiştirmek için harekete geçti.