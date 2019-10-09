Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, ulaşım ücretlerinin indirilmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, ulaşım ücretlerinin indirilmesi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Efeler'de şehir içi ve belediye otobüslerinde taşıma ücretlerinin yüksek olmasına isyan eden üniversiteli öğrenciler, sosyal medyada 'Aydinotobusfiyatlariindirilsin' hashtagi ile seslerini duyurmaya çalıştı.
AYDA 200 TL HARCIYORLAR
Şehrin üst kesiminde bulunan ADÜ Merkez Kampüse gitmek için her otobüse bindiklerinde 2 lira 50 kuruş ödeyen öğrenciler, aylık ulaşım için 200 lira para harcıyor. Sosyal medyada örgütlenen öğrenciler, yerel yönetimden ulaşım ücretlerinde indirime gidilmesi için talepte bulunurken, Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da sert tepki gösterdi.
Aydınlı öğrenciler ulaşım indirimi istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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