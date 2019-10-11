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Bu yoldan araba geçer mi!

Bu yoldan araba geçer mi!
Giriş Tarihi: 11.10.2019

Aydın'ın ilçesi 'ndeki yolların hali vatandaşların tepkisini çekiyor. Çevre sakinleri, bozuk ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken yolların yapılması için yetkilileri göreve davet etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki yolların hali vatandaşların tepkisini çekiyor. Çevre sakinleri, bozuk ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken yolların yapılması için yetkilileri göreve davet etti. İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki yolların mevcut hali, sürücülerin yanı sıra vatandaşların da kabusu olmaya başladı.

YÜRÜYEMİYORUZ BİLE

Çukurlarla dolu olan yol, adeta köstebek yuvalarını andırıyor. Yolda yürümekte güçlük çektiklerini ve araçların maddi zarara uğradığını belirten vatandaşlar, yolun kısa sürede yapılmasını talep ediyor. Yetkilileri göreve davet eden vatandaşlar, "Yollar o kadar bozuk ve bakımsız ki ne aracımızla ne de yaya olarak bu yoldan geçmek istemiyoruz. Bozuk ve bakımsız olmasından dolayı yolda yürürken özellikle yaşlı insanlar düşme tehlikesi yaşıyor. Araçlarımızda maddi hasar oluşuyor. Bu yollar Kuşadası'na yakışmıyor. Bizim talebimiz yolların yapılması. Bu anlamda yetkilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştular.

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