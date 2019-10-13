Ahırdan şampiyonluğa

Çiftçilik yapan ailesine yardımcı olmak için tarlada çalışan, hayvanların bakımıyla ilgilenen Rabianur Uslu, Aydın’da Yılın Sporcusu seçildi

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Rabianur Uslu'nun başarı azmi görenlerin takdirini topluyor. Ailesine yardımcı olabilmek için tarlada çalışan ve hayvanlara bakıp süt sağan genç kızın hayatı spora olan tutkusuyla değişti.



'MEHMETÇİĞE ARMAĞANIMDIR'



Kendisine zarar geleceği endişesi taşıyan ailesinin karşı çıkmasına rağmen, dövüş sporuna başlayan Rabianur, Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ikinciliği kazanarak Türkiye'nin gururu oldu. Başarı hikayesiyle örnek olan Rabianur, elde ettiği dünya ikinciliğini Mehmetçik'e armağan etti.

MEHMET KAVAS