Karaciğer nakli için 1 hafta zamanı kaldı

Aydın Efeler'de karaciğer yetmezliği olan Selma Çaydemir, ailesinden kimsenin nakil için uygun bulunmaması üzerine donörden nakil bekliyor. Durumu gittikçe ağırlaşan ve 91 kilodan 56 kiloya düşen Çaydemir, yaşama tutunmak için zamanla yarışıyor.

Aydın Efeler'de karaciğer yetmezliği olan Selma Çaydemir, ailesinden kimsenin nakil için uygun bulunmaması üzerine donörden nakil bekliyor. Durumu gittikçe ağırlaşan ve 91 kilodan 56 kiloya düşen Çaydemir, yaşama tutunmak için zamanla yarışıyor. Eşi Ata Çaydemir (69), oğlu Ulus (40), kızı Ahsen'in (37) bir an yalnız bırakmadığı kadın, bir hafta içinde uygun donörden karaciğer nakli olmazsa hayatı riske girecek. Her geçen gün eriyen Selma Çaydemir, "Vaktim azaldı, herkese donör olmaları için çağrıda bulunuyorum" dedi. KAZIM YÖRÜKCE