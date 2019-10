Girişimciliğiyle ilçeye örnek oldu

Aydın Karacasu’da eşinden ayrıldıktan sonra hibeyle tavuk çiftliği kuran girişimci Hediye Yaka, ayda 3 bin lira kazanıyor. Yaka, kadınlara sektöre girmelerini öneriyor

Aydın'da eşinden ayrıldıktan sonra geçimini sağlamak için tavuk çiftliği kurup yumurta satışına başlayan girişimci Hediye Yaka, ayda 3 bin lira kazanıyor. Üç yıl önce kurduğu tavuk çiftliğinin geliriyle oğlunu okutan Yaka, kadınların istedikten sonra her işi başaracağını söyledi. Karacasu ilçesi Yeşilköy mahallesinde yaşayan 29 yaşındaki Hediye Yaka, 8 yıl önce 30 bin lira hibe desteği alıp tavuk çiftliğini kurdu. 600 tavukla başladığı işi iki yılda büyüten örnek girişimci kadın günde ortalama 13 koli yumurta elde ediyor.



GELİRİM İYİ



Tavuk çiftliğinden iyi gelir elde ettiğini belirten Yaka, "Şu an bin civarında tavuğumuz var. Aylık kazancım 3 bin lira. Çok şükür kimseye muhtaç olmadan oğlumu büyütüyorum" diye konuştu.



"KADINLAR RAHATLIKLA YAPABİLİR"



Organik yumurtaya yoğun talep olduğunu dile getiren Yaka, "Yumurtalarımız tamemen organik. Tavuklara sese alışmaları ve strese girmemeleri için müzik dinletiyorum. Bu yöntem yumurta verimine katkı sağlıyor. 75-100 arası yumurta verimini arttı. Çok zor bir iş değil, isteyen her kadın bu işi rahatlıkla yapabilir. Akıllarını ve yüreklerini koysunlar. Kazancı da oldukça iyi" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE