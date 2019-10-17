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‘Küfrettiği için öldürüp cesedini kanala taşıdım’

‘Küfrettiği için öldürüp cesedini kanala taşıdım’
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'i (42) kafasını taşla ezip bıçaklayarak öldüren , mahkemede vahşi cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Muhammet Biçer'i (42) kafasını taşla ezip bıçaklayarak öldüren Mehmet Peker, mahkemede vahşi cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Peker, Biçer'i alkollü müzik dinlerken uyardığını ve kendisine küfrettiği için öldürdüğünü, cesedi de ayaklarından sürükleyip kanala taşıdığını söyledi. Adli Tıp sonucunun incelenmesi ve Mehmet Peker'in psikolojik durumunun belirlenmesi için duruşma ertelendi.

KAZIM YÖRÜKCE

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