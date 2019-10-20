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’ın şanslı bebekleri

Aydın’ın şanslı bebekleri
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'ın ilçesi Kuyucak'ta Başkanı 'ün talimatı doğrultusunda başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor.

Aydın'ın ilçesi Kuyucak'ta AK Partili Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatı doğrultusunda başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor. Yaklaşık 5 yıldır devam eden proje kapsamında Kuyucak Belediyesi, ilçedeki 36 mahallede bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor.

AİLELERE HEDİYE PAKETİ

HOŞ Geldin Bebek' projesine önem verdiklerini belirten Başkan Ertürk, "Proje kapsamında ateş ölçer, şampuan, zıbın-tulum, bebek bezi, ıslak mendil, ağız mendili, çorap, bebek takımı, kundak bulunan bebek paketi ve fincan takımı olan hediye paketimizi ailelerimize teslim ediyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS

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