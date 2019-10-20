Kaya resimleri koruma altında

Yeni Asır'ın haberinin ardından Aydın'ın Madran Dağları'nda bulunan 8 bin yıllık kaya resimleriyle ilgili Koruma Kurulu tarafından tescil çalışması başlatıldı.

Yeni Asır'ın haberinin ardından Aydın'ın Madran Dağları'nda bulunan 8 bin yıllık kaya resimleriyle ilgili Koruma Kurulu tarafından tescil çalışması başlatıldı. Madran Dağı'nın Çine ilçe sınırlarında yer alan bir bölgesinde tespit edilen tarih öncesi kaya resimleri maden ocaklarının tehdidi altında bulunuyor. Kaya resimlerinin koruma altına alınması için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaat eden Aydınlı doğaseverler, Yeni Asır sayesinde seslerini duyurdu. Haberimiz sonrasında Koruma Kurulu uzmanları tarafından resimlerin bulunduğu alanda tescil çalışmaları başlatıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, duyarlı habercilikten dolayı Yeni Asır'a teşekkür etti.

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