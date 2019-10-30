Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yolüstü Mahallesinde bir vatandaş, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle ulaşım yolundaki asfaltı kazıp zeytin fidanı dikti. Yol trafiğe kapanırken mahalleli duruma tepki gösterdi.
Vatandaşları hayretler içerisinde bırakan olayda, sabah arazilerine gitmek için yola çıkan mahalle sakini çok sayıda mahalleyi birbirine bağlayan asfalt yolun kazılıp asfaltın ortasına zeytin ağacı dikildiğini gördü.
Aydın'da bir kişi 'Tapulu arazim' deyip asfaltın ortasına zeytin fidanı dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.