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'da bir kişi 'Tapulu arazim' deyip asfaltın ortasına zeytin fidanı dikti

Aydın'da bir kişi 'Tapulu arazim' deyip asfaltın ortasına zeytin fidanı dikti

30.10.2019, 12:29

'ın Karacasu ilçesine bağlı Yolüstü Mahallesinde bir vatandaş, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle ulaşım yolundaki asfaltı kazıp zeytin fidanı dikti. Yol trafiğe kapanırken mahalleli duruma tepki gösterdi.

Vatandaşları hayretler içerisinde bırakan olayda, sabah arazilerine gitmek için yola çıkan mahalle sakini çok sayıda mahalleyi birbirine bağlayan asfalt yolun kazılıp asfaltın ortasına zeytin ağacı dikildiğini gördü.

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