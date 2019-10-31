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'de 7 işyeri soyan hırsız emniyetten kaçamadı

Didim'de 7 işyeri soyan hırsız emniyetten kaçamadı

31.10.2019, 15:56

’ın ilçesinde emniyet güçleri 7 ayrı işyerinden yapan şahsı, çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapan şahsı, çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 7 ayrı işyerinden hırsızlık yapan şahısı yaptığı çalışma sonucunda yakaladı. Hırsızlık olayının gerçekleştiren M.A. ekiplerce göz altına alınırken, şahsın ikametinde yapılan aramada 14 adet küresel vana, 2 adet şarjlı matkap, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet oksijen şalamosu, 18 litre zeytinyağı, 7 adet pense, 4 adet keski, 30 adet musluk, 80 adet krom uzatma borusu, 2 adet akü, 1 adet tamir çantası ve içerisinde anahtar setleri bulundu. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şahıs emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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