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'da balkondan atlayan üniversiteli özgecan, hayatını kaybetti

Aydın'da balkondan atlayan üniversiteli özgecan, hayatını kaybetti

09.11.2019, 10:10

'da, üniversite öğrencisi Özgecan A. (22), 3'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özgecan A., iddiaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özgecan A.'yı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Özgecan A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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