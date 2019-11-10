Cezaevi hediyelik galerisi olacak

Aydın'da iki yıl önce boşaltılan eski Söke Kapalı Cezaevi, restoran ve hediyelik eşya galerisi olacak. Söke-Bodrum karayolu üzerinde yer alan cezaevinde restore çalışmalarına başlandı

Aydın'da iki yıl önce boşaltılan eski Söke Kapalı Cezaevi, restoran ve hediyelik eşya galerisi olacak. Söke-Bodrum karayolu üzerinde yer alan cezaevinde restore çalışmalarına başlandı. Üç bin 800 metrekare arazide yer alan cezaevindeki yapıların üzerindeki taş dokunun korunarak restore edileceğini kaydeden Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, "Galerinin yaz aylarında faaliyete geçeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. MEHMET KAVAS