  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Cezaevi hediyelik galerisi olacak

Cezaevi hediyelik galerisi olacak

Cezaevi hediyelik galerisi olacak
Giriş Tarihi: 10.11.2019

'da iki yıl önce boşaltılan eski , restoran ve hediyelik eşya galerisi olacak. Söke-Bodrum karayolu üzerinde yer alan cezaevinde restore çalışmalarına başlandı

Aydın'da iki yıl önce boşaltılan eski Söke Kapalı Cezaevi, restoran ve hediyelik eşya galerisi olacak. Söke-Bodrum karayolu üzerinde yer alan cezaevinde restore çalışmalarına başlandı. Üç bin 800 metrekare arazide yer alan cezaevindeki yapıların üzerindeki taş dokunun korunarak restore edileceğini kaydeden Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, "Galerinin yaz aylarında faaliyete geçeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cezaevi hediyelik galerisi olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN