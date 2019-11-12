Kayganlaşan yol kazaya neden oldu

Aydın'da Taşköy Mahallesi'nden Koçarlı'ya pazara giden Zekeriya Ö, havanın da yağışlı olması nedeniyle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.