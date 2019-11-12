  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Kayganlaşan yol kazaya neden oldu

Kayganlaşan yol kazaya neden oldu

Kayganlaşan yol kazaya neden oldu
Giriş Tarihi: 12.11.2019

'da 'nden Koçarlı'ya pazara giden Zekeriya Ö, havanın da yağışlı olması nedeniyle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.

Aydın'da Taşköy Mahallesi'nden Koçarlı'ya pazara giden Zekeriya Ö, havanın da yağışlı olması nedeniyle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Teslime Ö. ile Mehmet K. yaralandı.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayganlaşan yol kazaya neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN