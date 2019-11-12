Aydın'da Taşköy Mahallesi'nden Koçarlı'ya pazara giden Zekeriya Ö, havanın da yağışlı olması nedeniyle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.
Aydın'da Taşköy Mahallesi'nden Koçarlı'ya pazara giden Zekeriya Ö, havanın da yağışlı olması nedeniyle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Teslime Ö. ile Mehmet K. yaralandı.
KAZIM YÖRÜKCE
Kayganlaşan yol kazaya neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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