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Tiyatro ile bağışta bulundular

Tiyatro ile bağışta bulundular
Giriş Tarihi: 12.11.2019

Aydın'ın Efeler ilçesinde lösemili bir çocuğun tedavisi için sahnelenen tiyatro oyununa en büyük destek öğrencilerden geldi. öğrencileri, satın aldıkları bilet ile hem tiyatro izledi hem de lösemi hastası çocuk için bağışta bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde lösemili bir çocuğun tedavisi için sahnelenen tiyatro oyununa en büyük destek öğrencilerden geldi. Bil Koleji öğrencileri, satın aldıkları bilet ile hem tiyatro izledi hem de lösemi hastası çocuk için bağışta bulundu. Tiyatro oyunundan elde edilen gelir okul idaresi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavisi devam eden çocuğun ailesine teslim edildi. Öğrenci ve öğretmenler etkinlikte maske takarak "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" diyerek örnek bir farkındalığa imza attı.

KAZIM YÖRÜKCE

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