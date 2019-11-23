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Freni tutmayınca takla attı

Freni tutmayınca takla attı

23.11.2019, 14:33

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Freni tutmayan araç orta refüje çarpıp takla attı.

Olay Aydın-İncirliova karayolunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. edinilen bilgiye göre, İncirliova'dan Aydın istikametine seyir halinde olan S.Y idaresindeki 14 DN 100 plakalı otomobilin frenleri tutmayınca, orta refüje çarparak takla attı. Polis uygulama noktası karşısında meydana gelen kaza sonrası, takla atan araçtaki sürücüyü polisler araçtan çıkardı. Olay yerine gelen araç sürücüsü S.Y. ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü S.Y.nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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