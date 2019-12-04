Ağrı'da düştü, 19 yıl sonra Kuşadası’nda yürüdü

Ağrı'da 11 yaşındayken düşmesi sonucu omurilik felci olan 30 yaşındaki Abdurrahman Kılıç, 19 yıl sonra Kuşadası Devlet Hastanesi’nde sağlığına kavuştu.

Abdurrahman Kılıç (30) Ağrı'da 11 yaşındayken talihsiz bir kaza sonucu omur ilik felci oldu. Kılıç 10 yıl yatalak kaldığı sürede mama ile beslendi. Daha sonra 9 yıl boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum yaşadı. Bu geçen 19 yıl süresi boyunca onlarca hastane gezdi derdine çare aradı.



Türkiye'de gezdiği onlarca hastaneden sonra Kılıç, arkadaşlarının tavsiyesi ile Amerika'ya gitti. Umudunu yurt dışında arayan Kılıç, burada yürüyebilmek için denek olarak kullanıldı. Çeşitli operasyonlar geçirdi fakat bir türlü yürüyemedi. Doktorlar, "Artık yapacak bir şey yok. Ömrünü tekerlekli sandalyede tamamlayacaksın" dediler.



Umudunu kaybeden Abdurrahman Kılıç, yine tavsiye üzerine soluğu Kuşadası Devlet Hastanesi'nde aldı. Burada Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Abuzer Kayar'ın başlattığı tedaviden 22 gün sonra sevinç gözyaşları arasında yürümeye başlayan Kılıç'ın adımları her geçen gün hızlanıyor. Hastanenin aynı servisinde yatanların da umudu olan Dr. Kayar, tedavi ettiği diğer felçli hastalarda iyileşme süreci devam ediyor.



Umut ışığı olan Kuşadası Devlet Hastanesi'nin yöneticileri ve personeli ile Dr. Abuzer Kayar, omurilik felçli hastaların tedavisinde önemli bir başarıya imza atmış olmanın gururunu yaşıyor. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Kuşadası Devlet Hastanesine gelerek göreve başlayan Dr. Abuzer Kayar'ın Avrupa'dan gelen hastaları da var. Bilindiği gibi Dr. Kayar, 2010'da yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Türkiye birincisi olmuştu.

IHA