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'da feci

Aydın'da feci kaza
Giriş Tarihi: 4.12.2019

Aydın Nazilli'de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Arslanlı Mahallesi Beydağ Ödemiş yolunda gerçekleşti. Nazilli istikametine doğru seyir halinde olan Süleyman Özkan (54) idaresindeki 09 RA 958 plakalı kamyonet ile Ödemiş yönüne doğru ilerleyen Fatih Ceylan yönetimindeki 09 AAT 954 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Ceylan ile içinde bulunan Ali Aktaş (16), Mustafa Karataş (19) Reşat Bilgen ve kamyonet sürücüsü Süleyman Özkan ve yolcu Reşat Bilgen (66) yaralandı.

ÜMİT ÖZMEN

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