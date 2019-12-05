Aydınlı gençler Türkiye’ye örnek oldu

Aydın’da 2018 yılında görme engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla kurulan ‘Empati Parkuru’ projesi bu yıl 81 ilde gerçekleştirildi.

AK Parti Aydın Gençlik Kolları'nın 2018 yılında görme engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla kurduğu 'Empati Parkuru' projesi bu yıl 81 ilde gerçekleştirildi. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in de katıldığı parkurda, Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda vatandaşlar gözlerine bant takarak parkuru tamamlamaya çalıştı. AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Abdülhamit Burak Aykut, "2018 yılında AK Gençlik olarak engelli bireylerin,karşılaştıkları sorunları da göz önünde bulundurarak Empati Parkuru projesini geliştirmiştik.

81 İLDE YAPILDI

Amacımız yaşanabilir bir şehir içerisinde olması gerekeni yani engelli vatandaşlarımızın da göz önünde bulundurularak uygulanması ve oluşturulması gereken yaşam alanlarının ihmalinin önüne geçilmesiydi. Günlük rutinlerini gerçekleştirmede bile sorun ile karşılaşan engelli vatandaşlarımızı daha iyi anlayabilmek için kurmuş olduğumuz parkur toplum içerisinde bir farkındalık oluşmasında etkili olmuştur. Bu yıl çalışmamız 81 ilde gerçekleştirilmiştir" dedi.

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