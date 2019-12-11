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Haberler > Aydın > Aydın'da şaşırtan yangın! Yanan evden atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı

'da şaşırtan ! Yanan evden atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı

Aydın'da şaşırtan yangın! Yanan evden atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı

11.12.2019, 14:32

'da bir evde çıkan sırasında balkondan atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı. Yangının söndürülmesinin ardından toplanan altınlar sahibine teslim edildi

'da bir evde çıkan sırasında balkondan atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı. Yangının söndürülmesinin ardından toplanan altınlar sahibine teslim edildi

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