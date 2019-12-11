Aydın'da bir evde çıkan yangın sırasında balkondan atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı. Yangının söndürülmesinin ardından toplanan altınlar sahibine teslim edildi
Aydın'da bir evde çıkan yangın sırasında balkondan atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı. Yangının söndürülmesinin ardından toplanan altınlar sahibine teslim edildi
Aydın'da şaşırtan yangın! Yanan evden atılan valizdeki altınlar çevreye saçıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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