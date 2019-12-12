Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Yılmaz Yüksel, Ercan Yüksel, Şerafettin Taştekin ve Seçil Kanber yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Çine'den Aydın istikametine seyreden Yılmaz Yüksel (57) idaresindeki 09 Yılmaz Yüksel 263 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi kavşağında önünde seyreden Mehmet Karabulut yönetimindeki 09 L 5957 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra Seçil Kanber (34) idaresindeki 09 LD 004 plakalı otomobile ardından Vahit Alper idaresindeki 48 AF 077 plakalı tıra çarptı.
Aydın Çine'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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