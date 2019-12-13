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'da polis, çalınan motosikleti 14 yıl sonra bulup teslim etti

Aydın'da polis, çalınan motosikleti 14 yıl sonra bulup teslim etti

13.12.2019, 09:54

’da meydana gelen bir hırsızlık olayı, olayın üzerinden 14 yıl geçtikten sonra aydınlatıldı. Söke polisi tarafından şase numaraları kazınmış vaziyette yakalanan motosiklet, 14 yıl sonra hırsızlık şüphelisi kişiden alınarak gerçek sahibine teslim edildi. 14 yıl sonra motosikletine kavuşan imam ise polislere teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre; 'da hırsızlar yaklaşık 14 yıl önce Efeler ilçe merkezi Fevzibey Camii'nde görevli imam Ekrem Korkmaz'ın motosikletini çaldı. 2007 yılının ilk günlerinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine, cami imamı Ekrem Korkmaz, polise giderek motosikletinin çalındığını bildirdi. Kayıp ihbarını alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. İmam Ekrem Korkmaz'ın tayini daha sonra Aydın'dan Fethiye'ye çıktı.

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