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, dünyanın en iyileri arasında

ADÜ, dünyanın en iyileri arasında
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesi listesinde yer aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü'ne bağlı araştırma laboratuvarı tarafından dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesi açıklandı. Türkiye'den 82 üniversitenin yer aldığı sıralamada, ADÜ de listeye girdi. BAŞARI ARTIYOR ADÜ, 2 bin 500 üniversitenin arasında, bin 934'üncü sırada yer aldı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, eğitimdeki başarı kalitesini daha yukarıya çekeceklerini ifade etti.

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