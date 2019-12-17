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Özel ellerden engelsiz üretim

Özel ellerden engelsiz üretim
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulu, 27 yıldır özel öğrencilere hizmet veriyor. Halen 123 öğrenciyle faaliyetlerine devam eden okulda daha önceden mezun olan öğretmenler de, okulda görev alarak hafif zihinsel engelli öğrencileri hayata hazırlıyor. Okulun güzellik ve saç bakım hizmetleri, el sanatları, mobilya ve iç mekan tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri, tarım ve tekstil teknolojisi atölyelerinde engelli çocuklar eğitim görüyor. Okul Müdürü Ali Şahin, "Engelli öğrencilerimize ekonomik açıdan özgürlüğünü sağlayabilmelerine imkan sağlıyoruz. Fabrika gibi seri üretim yapıyorlar. El emeği ürünleri protokol üyelerine satıyoruz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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