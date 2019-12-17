Pehlivan develer Buharkent’te boy gösterdi

Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde, Ege, Marmara ve Akdeniz'den gelen 130 ünlü pehlivan deve boy gösterdi. 130 devenin güreştiği festivalde dereceye girenlere kupa verildi.

Ege'nin en modern güreş sahasına sahip Aydın Buharkent'te gerçekleştirilen deve güreşleri nefes kesti. Buharkent Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde, Ege, Marmara ve Akdeniz'den gelen 130 ünlü pehlivan deve boy gösterdi. Kıran kırana geçen güreşlere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



GÜREŞLERİ ÖNEMSİYORUZ

Rakiplerini yenen develerin sahiplerine Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından kupa verildi. Başkan Erol, Ege Bölgesi'nin en güzel deve güreşi organizasyonuna imza attıklarını belirterek, "Deve güreşleri Yörük kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kültürümüzün yaşatılmasına katkı sağlıyoruz ve bu festivallerimizi her yıl gerçekleştiriyoruz. Bu kültürü önemsediğimiz deve güreşi sahamızdan da anlaşılacaktır. Halkımızın yoğun katılımıyla bu yıl da deve güreşlerini coşkuyla düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE