Zeliha tam 46 kez şikayetçi oldu! 47’nci çığlık!

Boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit edilen Aydınlı Zeliha Erdemir, yaptığı 46 şikayete rağmen sonuç alamayınca yardım çığlığını sosyal medyadan duyurmaya çalıştı.

ydın'ın Didim ilçesinde 4 yıl önce boşandığı eşinden ölüm tehditleri alan Zeliha Erdemir (36), 46 kez şikâyetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Canını korumak için her ay savcılıktan koruma kararı aldıran genç kadın, sosyal medyadan 'Ölmeden sesimi duyun" diyerek yardım istedi. Erdemir, arkadaş ortamında tanışıp 2011 yılında evlendiği ve 4.5 yıl evli kaldığı Murat Cem Kara'dan şiddet nedeniyle 2015'te boşandı. Mahkeme 3.5 yaşındaki çocuğun velayetini anneye verirken, babanın haftada teslim etti. Ertesi gün çocuğunu almaya giden Erdemir, Kara tarafından dövüldü. Genç kadın çocuğunu alıp ortadan kaybolan eski eşinden şikâyetçi oldu. 58 gün sonra bulunan çocuk, annesine teslim edildi. Kara, 2 ay tutuklu kalıp kefaletle salıverildi.Bu tarihten sonra Erdemir, Didim Adliyesi'ne giderek 46 kez şikayette bulundu ancak sonuç alamadı. Son olarak 25 Kasım'da çocuğunu okuldan alan Erdemir'in boğazını sıkan Kara, "Bir dakikalık canın var, alırım" diye tehdit etti. Erdemir'in şikayetinin ardından mahkeme 5 Aralık'ta Kara'nın üç ay Erdemir ve çocuğa yaklaşmasını yasakladı. Tehditlerin kesilmemesi üzerine Erdemir, sosyal medyadan "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" diyerek yardım istedi.Eski eşini sosyal medyadan sürekli tehdit eden Murat Cem Kara, "Ben öldürücem, kanun ondan sonra işlem yapacak. Bunu unutma" diye yazmış.Yeni Asır'a konuşan Zeliha Erdemir, "2015'te ayrıldım ama kabusum bitmedi. Şu an 46 şikayet dosyam var. Benim oğlum dışarıya çıkarken ayağımdaki ayakkabıya bakıyor. 'Topuklu giyme anneciğim, babam görürse yakalar seni kaçamazsın' diyor. Girdiğim işlerden çıkartılıyorum, insanlar sorumluluk almak istemiyor. Her gün ölecek miyim korkusuyla yaşıyorum. Ölmek istemiyorum" dedi.