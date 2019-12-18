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Aydınlılar Mehmet Ögretmen için seferber oldu

Aydınlılar Mehmet Ögretmen için seferber oldu
Giriş Tarihi: 18.12.2019

Lösemi hastası öğretmen ve diğer kanser hastaları için bağış kampanyası düzenlendi. Vatandaşların yanı sıra çok sayıda kurum kuruluş temsilcileri de bağış kampanyasına destek verdi.

İzmir Karşıyaka'da bir okulda öğretmen olan lösemi hastası Mehmet Demen'e uygun donör bulunması için başlatılan kök hücre kampanyasına Aydınlılar destek verdi. Mehmet Demen, Öykü Arin'e umut olmak için kök hücre bağışında bulunduktan sonra kendisinin de lösemiye yakalandığını öğrenmişti. İzmir'de tedavisi devam eden ve ilik nakli için uygun donörün bulunmasını umutla bekleyen Mehmet Öğretmen için Kızılay Aydın Şubesi ile Efeler Belediyesi işbirliğinde kök hücre bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Mehmet Demen'in amcası Kemal Demen, desteklerinden dolayı Efeler Belediyesi'ne teşekkür etti. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay da başlattıkları kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkürlerini iletti.



KAZIM YÖRÜKCE
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