  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Aydın Efeler’de ahşap palet işletmesi alevlere teslim oldu

’de ahşap palet işletmesi alevlere teslim oldu

Aydın Efeler’de ahşap palet işletmesi alevlere teslim oldu

19.12.2019, 12:09

’ın ilçesinde ahşap palet işletmesinde çıkan büyük maddi hasara yol açarken, işletme içerisinde bulunan bir tır tamamen yanarak kül oldu.

, Sanayi Ticaret İstihas Sitesi (ASTİS) 773 sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın Efeler’de ahşap palet işletmesi alevlere teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN