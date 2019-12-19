Aydın’ın Efeler ilçesinde ahşap palet işletmesinde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açarken, işletme içerisinde bulunan bir tır tamamen yanarak kül oldu.
Yangın, Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi (ASTİS) 773 sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
Aydın Efeler’de ahşap palet işletmesi alevlere teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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