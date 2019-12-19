Aydın’ın Söke ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen koltuk, elektrik tellerine takıldı. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği durum sonrasında elektrik tellerinde asılı kalan koltuk itfaiye ekiplerinin çalışması ile yere indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen koltuk, elektrik tellerine takıldı.
Aydın'da şoke eden olay! Görenler bir daha baktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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