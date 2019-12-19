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'da şoke eden olay! Görenler bir daha baktı

Aydın'da şoke eden olay! Görenler bir daha baktı

19.12.2019, 15:17

’ın ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen koltuk, elektrik tellerine takıldı. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği durum sonrasında elektrik tellerinde asılı kalan koltuk itfaiye ekiplerinin çalışması ile yere indirildi.

Edinilen bilgiye göre, 'ın ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen koltuk, elektrik tellerine takıldı.

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