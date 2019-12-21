Üniversitelilerden sehitlere vefa

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri başlattıkları proje ile şehitliklerin bakım ve temizliğini yapacak. Nazilli MYO Öğretim Görevlisi Evren Koç Kırdaş'ın koordinatörlüğünü üstlendiği, Dış Ticaret programı öğrencilerinden oluşan Gençlik Grubu'nun dahil olduğu "Şehitlerimize Vefa" isimli proje süresince şehitlikler periyodik aralıklarla ziyaret edilecek. Evren Koç Kırdaş, "Proje ile gençlerin bisiklet kullanımı alışkanlığı kazanmaları, şehitliklerin ve doğal çevrenin temizliği konusunda duyarlılıklarını geliştirmeleri sağlanacak" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE