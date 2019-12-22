Aydın'da, bölgenin en büyük deve güreşi organizasyonu olduğu belirtilen ve "Dev derbi" sloganıyla düzenlenen festivalde, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 195 deve arenaya çıktı.
Ayter Güreş Arenası'nda gerçekleştirilen festivalde, havanın güzel olması sayesinde yaklaşık 10 bin kişi güreşleri izledi.
Duyanlar Aydın'a akın etti! Binlerce kişi izlemeye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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