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Yürek burkan son

Yürek burkan son
Giriş Tarihi: 22.12.2019
AYDINLI lösemi hastası 19 yaşındaki Burak Yıldız, son dileği olan Galatasaray'ın maçını tribünden izledikten 2 ay sonra yaşama gözlerini yumdu. Kuşadası'nda yaşayan ve en büyük hayali taraftarı olduğu Galatasaray'ın bir maçını Türk Telekom Arena Stadı'nda izleyebilmek olan lösemi hastası 19 yaşındaki Burak Yıldız'ın rüyası 2 ay önce gerçekleşmişti.

"EN GÜZEL SAATLERİM"
Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin desteğiyle İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan Galatasaray ile Real Madrid karşılaşmasını sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte seyreden Yıldız, "Hayatımın en güzel saatlerini geçirdim" demişti.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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