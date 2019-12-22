Yürek burkan son

AYDINLI lösemi hastası 19 yaşındaki Burak Yıldız, son dileği olan Galatasaray'ın maçını tribünden izledikten 2 ay sonra yaşama gözlerini yumdu. Kuşadası'nda yaşayan ve en büyük hayali taraftarı olduğu Galatasaray'ın bir maçını Türk Telekom Arena Stadı'nda izleyebilmek olan lösemi hastası 19 yaşındaki Burak Yıldız'ın rüyası 2 ay önce gerçekleşmişti.



"EN GÜZEL SAATLERİM"

Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin desteğiyle İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan Galatasaray ile Real Madrid karşılaşmasını sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte seyreden Yıldız, "Hayatımın en güzel saatlerini geçirdim" demişti.



■ KAZIM YÖRÜKCE