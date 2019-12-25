Aydın'da 'pes' dedirten olay! Camiye gelenler notu görünce inanamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, güpegündüz camiye gelen hurdacı, yoldan gelen geçenlere aldırmadan abdesthanedeki tüm muslukları çaldı. Camideki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini tespit ettiği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan Konak Camisinde meydana geldi.