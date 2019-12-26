Üniversiteli Aybüke 7’nci kattan düştü

Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Aybüke Küdün kaldığı yurdun terasından düştü. Ağır yaralanan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor

Aydın'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Aybüke Küdün kaldığı öğrenci yurdunun 7'nci katındaki terastan aşağı düşerek ağır yaralandı. Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir öğrenci yurdunda meydana geldi.



ÖNCE TENTEYE ÇARPTI



Yurdun terasına çıkan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Aybüke Küdün dengesini kaybederek metrelerce yüksekten boşluğa düştü. Genç kız, tenteye çarptıktan sonra beton zemine düştü. Sesleri duyarak dışarıya çıkan diğer öğrenciler genç kızı kanlar içerisinde yerde görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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