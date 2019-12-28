Minik Yusuf yürümek için yardım bekliyor

Aydın Nazilli'de doğuştan kaval kemiği olmayan 2 yaşındaki Yusuf Kamil Göl'ün yürüyebilmesi için ameliyat olması gerekiyor. Küçük çocuğun ailesi, 20 bin liraya yapılacak ameliyat için hayırseverlerden yardım bekliyor. Pınarbaşı mahallesinde öğretmenlik yapan Sinan ve ev hanımı Hatice Göl'ün çocukları Yusuf, milyonda bir görülen 'Tibial Hemimelia' hastası olarak dünyaya geldi. Minik Yusuf'un doğduktan 6 ay sonra olduğu ameliyatla ayağındaki Fibula kemiği, kaval kemiğinin yerine konuldu. 1.5 yaşında ilk adımını atan, sağ ayağı sol ayağından 5 santim kısa olan ve özel ayakkabı sayesinde yürüyebilen 2 yaşındaki çocuğun kemik uzatma ameliyatı olması gerekiyor. Okan Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cengiz Çabukoğlu tarafından yapılacak ikinci ameliyat için Göl ailesinin 20 bin liraya ihtiyacı var.

ÜMİT ÖZMEN