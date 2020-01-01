Aydın Nazilli'de korku dolu anlar! Dumanı gören ekipleri aradı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Altıntaş Mahallesi'ndeki Uzun Çarşı'da bulunan GSM firmasına ait 2 katlı iş yerinde, bugün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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