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'de korku dolu anlar! Dumanı gören ekipleri aradı

Aydın Nazilli'de korku dolu anlar! Dumanı gören ekipleri aradı

01.01.2020, 15:33

'ın ilçesindeki 2 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Altıntaş Mahallesi'ndeki Uzun Çarşı'da bulunan GSM firmasına ait 2 katlı iş yerinde, bugün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

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