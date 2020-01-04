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Haberler > Aydın > Vali Köşger’den ‘kedi evi’ sözü

’den ‘’ sözü

Vali Köşger’den ‘kedi evi’ sözü
Giriş Tarihi: 4.1.2020

Valisi ’in Efeler ilçesinde bakımsız kedi evinin restore edilerek kullanışlı hale getirileceği sözü, hayvan severleri memnun etti.

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Torlak mevkiinde Aydın Valiliği ile Aydın Hayvan Hakları Koruma Derneği işbirliğinde yaptırılan kedi evi, ilgisiz kaldı. Sokak hayvanlarını korumak için hayata geçirilen kedi evinin çirkin görüntüsü, mahalle sakinlerinden tepki gördü. Şikayetler nedeniyle belediye tarafından kaldırılması gündeme gelen kedi evi için devreye giren hayvanseverler, Vali Yavuz Selim Köşger ile görüştü. Vali Köşger, soğuk havada kedileri yuvasız bırakmayacaklarını, kedi evinin kaldırılmayacağını, restore edilerek kullanışlı hale getirileceğini söyledi. Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Yönetim Kurulu üyeleri duyarlı davranışından dolayı Vali Köşger'e teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE

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