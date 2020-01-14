Oğlunun ölümü içine doğdu

Aydın'da kamyonun altında kalarak ölen fabrika müdürü Mustafa Tan'ın annesi Müzeyyen Tan (89), hayatını kaybetti. Oğlunun öldüğü söylenmeyen anne, onun acısını hissetmişçesine 4 gün sonra yaşama veda etti. Çine Yağcılar mahallesinde 8 Ocak'taki kazada Mustafa Tan (61), geriye doğru manevra yapan kamyonun altında kalarak öldü. Yakınları başına bir şey gelmesinden korktukları annesine oğlunun öldüğünü söylemedi. Yaşlı kadına oğlunun toplantı için İstanbul'a gittiği açıklandı. Oğlunun öldüğü söylenmeyen kadın, bu acı içine doğmuş gibi 4 gün sonra geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını kaybetti.



■ MEHMET KAVAS