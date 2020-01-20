Minik Mustafa’nın umudu kök hücre

AYDIN Söke'de 3 yaşındaki lösemi hastası Mustafa Janberk Ağuş için 3 gün süren kök hücre kampanyasına vatandaşlar destek verdi. Sökeliler ilçede öğretmenlik yapan Mustafa ve Sevgi Yener çiftinin Diyarbakır'da öğretmen olan kızı Cansu Yener Ağuş'un 3 yaşındaki oğlu için kök hücre bağışında bulundu.

AYDIN Söke'de 3 yaşındaki lösemi hastası Mustafa Janberk Ağuş için 3 gün süren kök hücre kampanyasına vatandaşlar destek verdi. Sökeliler ilçede öğretmenlik yapan Mustafa ve Sevgi Yener çiftinin Diyarbakır'da öğretmen olan kızı Cansu Yener Ağuş'un 3 yaşındaki oğlu için kök hücre bağışında bulundu.



JANBERK'E UMUT OLALIM

MUSTAFA Janberk'in ailesi tarafından "Sesime Ses, Canıma Can, Mustafa Janberk'e Umut Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında bağışta bulunmak isteyen yüzlerce kişi Söke Hükümet Konağı önündeki Kızılay Kan Alım noktasında buluştu. BAĞIŞÇILARI karşılayan minik Mustafa'nın dedesi Mustafa Yener, "Torunum için tüm Türkiye genelinde 'Mustafa Janberk'e Umut Ol' kampanyası başlattık. Destek veren tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı kampanyamıza katılmaya davet ediyorum. Gelsinler Mustafa Janberk'imize ve kök hücre bekleyen tüm yavrularımıza umut olsunlar" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE