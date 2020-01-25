Nazilli’de sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen Gamze Esen’in babası isyan etti: Kızımı dövdükten sonra öldü sanıp, delilleri yok etmek için evi ateşe vermiş. Cani, kızımı diri diri yakmış

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Fatih Alp Ü. tarafından diri diri yakılarak öldürülen Gamze Esen'in (24) babası Yüksel Esen, korkunç cinayetin ayrıntılarını Yeni Asır'a anlattı. Kızının vahşi bir cinayete kurban gittiğini söyleyen acılı baba Esen, "Kızımı dövdükten sonra öldü sanıp, delilleri yok etmek için evi ateşe vermiş. Cani, kızımı diri diri yakmış" dedi.



AYRILMAK İSTİYORMUŞ

KIZINI öldüren Fatih Alp Ü'nün en ağır cezayı almasını istediğini belirten baba Esen, "Kızıma şiddet uygulamış. Dövdükten sonra odaya kilitlemiş. Sonra delilleri yok etmek için oğlunun getirdiği benzinle evi ateşe vermiş. Evin duvar ve pencerelerinde kan izleri var. Cani, kızımı diri diri yakmış. Kızım bu caniden sık sık dayak yemiş ve ayrılmak istiyormuş. Biz bunları olaydan sonra duyduk. Bu kesinlikle planlanmış bir cinayet. Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Mahkemeye sonuna kadar güveniyorum. Mahkemenin bizim içimizi yakan bu caniye hak ettiği cezayı vereceğine inanıyorum" dedi.



OĞLU İFADE VERDİ: BENZİNİ BEN GETİRDİM

ÖTE yandan Fatih Alp Ü'nün 15 yaşındaki oğlu Y.S.Ü karakola gelerek olayla ilgili ifade verdi. Y.S.Ü'nün verdiği ifadede babasının isteği üzerine benzin aldığını, benzini eve getirdikten sonra evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Y.S.Ü. karakola ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

İHSAN KARATAŞ