‘O katil benden ciğerimi aldı’

Muhammet Gürsoy’un, sevgilisi Merve Kotan ile birlikte öldürdüğü Ekim Türkmen’in annesi Gülhan Eser, yaşadığı acıyı anlattı. Oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü dile getiren anne Eser, “O caninin, dar ağacında sallandığını görmek istiyorum” dedi

Aydın'ın Efeler ilçesi Nevzat Biçer Parkı'nda 4 ay önce Muhammed Gürsoy tarafından işlenen Ekim Türkmen ve Merve Kotan cinayetlerinin 2. duruşması Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savcı tarafından esasa ilişkin verilen mütalaada Gürsoy hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan indirimsiz 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cinayete kurban giden Ekim Türkmen'in annesi Gülhan Eser, olaydan sonra ilk kez Yeni Asır'a konuştu. Acılı anne Gülhan Eser, Muhammet Gürsoy'un Merve'yi kıskandığı için değil, Ekim'in başarılarını hazmedemediği için oğlunu katlettiğini dile getirdi.



'SÜRPRİZİM VAR'

Olay günü yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan anne Eser, oğlunun olacaklardan habersiz bir şekilde evden çıktığını belirterek, "Olay günü oğlumla evde oturuyorduk. Bilinmeyen bir numara aradı, oğlum telefonu açtı. Ekim'in 'Muhammet sen misin' dediğini duydum. O da oğluma, 'Abi sana bir sürprizim var. Buz var mı' diye sordu. Muhammet, 'Buzu ayarla ben gelip alacağım seni' dedi. Dışarıda korna çaldı, eski bir otomobil geldi. Parmak arası terlik, kapri ve kırmızı tişörtü ile evden çıktı. Pencereden oğluma baktım, o son görüşüm oldu. Oğlum otomobilin arka koltuğuna oturdu ve gitti" dedi.



'DÜNYAM YIKILDI'

"Oğlumun gitmesini hiç istemedim" diyen anne Eser, "O gece benim de arkasından gidesim geldi. Sabah yatağında değildi. Kapıya polisler geldi. Oğlun öldü dediler. Dünya başıma yıkıldı. O cani benden ciğerimi söküp aldı, dar ağacında sallandığını görmek istiyorum" dedi.



'CİNNET GETİRSEYDİ KENDİNİ DE ÖLDÜRÜRDÜ'

Muhammet'in idamla cezalandırılmasını istediğini söyleyen anne Eser, "Muhammet duruşmada 'cinnet getirdim' dedi. Cinnet getiren insan iki kişiyi öldürdükten sonra boğazına silahı dayayıp kendini de vururdu. O zaman hak yerini bulurdu" dedi.

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