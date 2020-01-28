Öldüren şantajda şok ses kaydı

Trenin önüne atlayarak canına kıyan Sibel’in ölüme sürüklendiği, ses kaydıyla ortaya çıktı. Sibel Aksoy mahkemeye sunulan kayıtta kendisini dolandıran Oktay Ö’ye yalvararak, “Yaşayan ölüye döndüm” diyor

Aydın'da trenin önüne atlayarak intihar eden Sibel Aksoy'u şantajlarıyla ölüme sürüklemekten tutuksuz yargılanan Oktay Ö, mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydı ile şoke oldu. Davanın seyrini değiştirecek ses kaydında Sibel Aksoy, kendisini dolandırıp senet imzalattıran Oktay Ö'ye yalvararak, "Yaşayan ölüye döndüm" diyor.

'KONUŞMADIK' DEMİŞTİ

Efeler ilçesinde 23 Kasım 2018 tarihinde yaşanan olayda, 43 yaşındaki Sibel Aksoy, kendini trenin önüne atarak yaşamına son verdi. Korkunç ölümün ardından genç kadını şantajla ölüme sürüklediği iddiasıyla, Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Oktay Ö, mahkemedeki savunmasında "Sibel'le son üç aydır konuşmadık" demişti. Önceki duruşmada mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda, sanık Oktay Ö'nün kendisine ait iki GSM hattının baz istasyonu kayıtlarında, sonu '9641' olan telefonundan genç kadının evinin yakınlarında 126 kez kendisiyle iletişim kurduğu tespit edilmişti. Davanın 4'üncü duruşmasında Aksoy'un çocukları A.M. ve K.Y. annelerinin ölümünden sonra cep telefonunun içerisinde buldukları Sibel Aksoy'un sanık Oktay Ö. ile yaptığı telefon görüşmesini içeren ses kaydının CD'sini mahkeme heyetini delil olarak sundu.

İNCELEME SONRAKİ CELSEYE KALDI

A.M. ve K.Y, davanın seyrini değiştirecek ses kaydının Oktay Ö'nün anneleri ile görüşmediğini söylediği döneme ait olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sunulan CD'nin incelenmesinin bir sonraki celsede değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'ADALET YERİNİ BULACAK'

SİBEL Aksoy'un kız kardeşi Ayşegül K, "Ablam ölümünden 3 gün önce herkesi bir araya toplayıp sanığın kendisine tehditlerde bulunduğunu, elindeki fotoğrafları yayacağını söylediğini bize belirtti. Sanığın psikolojik baskısı sonucu ablam yaşamına son verdi. Bu kişinin tutuksuz olarak elini kolunu sallayıp dolaşması bizleri çok üzüyor. Sunduğumuz delillerle birlikte sanığın hak ettiği cezayı alarak adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

O KAYDA YENİ ASIR ULAŞTI

'Senin yüzünden rezil oldum'

MAHKEMEYE sunulan ses kaydına Yeni Asır ulaştı. Telefon görüşmesinin ses kaydında Sibel Aksoy'un kendisini dolandırıp senet imzalattıran Oktay Ö'ye "Alavere ile bana kağıt imzalattın. 'Ev alacağız, adam imzalı kağıt istiyor' dedin. Borç çıkardın, haciz geldi. Yaşayan ölü ettin beni. Ben senin yüzünden rezil oldum. Ben köyde insan yüzüne bakamıyorum. Annem cenazeme gelmeyecek. Annem yüzüme tükürecek. Annemin ahını aldırma" diyerek yalvardığı duyuluyor. Görüşmede Oktay Ö. ise Aksoy'un konuşmalarına sinirlenerek, "Hodri meydan" diyerek telefonu kapatıyor.