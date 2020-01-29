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'den bildirisi: Yok sayıyoruz!

TBMM'den Kudüs bildirisi: Yok sayıyoruz!

29.01.2020, 17:08 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020,17:54

Son dakika haberine göre 'de grubu bulunan partiler, tarafından hazırlanan sözde barış planını kınayarak bir bildiri yayınladı. Bildiride söz konusu planla ilgili olarak "Yok sayıyor ve esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

TBMM'de grubu olan partiler ortak Kudüs bildirisi yayınlandı.



Bildiride "İsrail Filistin ihtilafına yönelik ABD yönetiminin yayınladığı sözde barış özünde istikrasızlık ve çatışma mahiyetindeki planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz "ifadeleri kullanıldı.

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