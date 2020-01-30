Aydın’da akıl almaz olay! Hırsız ev sahibini öldürüp intihar etti

Aydın Kuşadası'nda Gökhan Yıldız, hırsızlık için girdiği evde ev sahibi Halil İbrahim Akcan ile karşılaştı. Akcan'ı kafasına baltayla vurarak öldüren Yıldız, kaçarken polise yakalanacağını anlayınca köprüden atlayarak intihar etti.

Kuşadası'nda önceki gece dehşet verici bir olay yaşandı. Hırsızlık için girdiği evin sahibi Halil İbrahim Akcan'ı (69) kafasına baltayla vurup hunharca öldüren Gökhan Yıldız (26) polise yakalanacağını anlayınca üst geçitten atlayıp yaşamına son verdi.



BOĞUŞMA YAŞANIRKEN BAĞIRDI

Olay, Yavansu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler eski müdürü Halil İbrahim Akcan'ın yazlığına giren Gökhan Yıldız, içeride ev sahibiyle karşılaştı. Ev sahibi Akcan, hırsızla boğuşurken bir yandan da bağırarak yardım istedi. Boğuşma sırasında hırsız Gökhan Yıldız, elindeki baltayla kafasına vurduğu ev sahibi Akcan'ı vahşi şekilde katletti. Sesleri duyan komşuların eve gelmesi üzerine Yıldız arka kapıdan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ile cinayet zanlısı arasında kovalamaca yaşandı. Polis, cinayet zanlısı Yıldız'ı Yavunsu Mahallesi'ndeki bir üst geçitte kıstırdı. Yakalanacağını anlayan Yıldız, yaklaşık 10 metre yükseklikteki üst geçitten asfalt zemine atlayarak intihar etti. Yerde kanlar içinde kalan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



ASKER KAÇAGI ÇIKTI

Dehşet saçan Gökhan Yıldız'ın üzerinden öldürdüğü Halil İbrahim Akcan'a ait cep telefonu, kredi kartı ve ziynet eşyaları çıktı. Yıldız'ın asker kaçağı olarak da arandığı öğrenildi. Akcan ve Yıldız'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAZIM YÖRÜKÇE