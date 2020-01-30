  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Aydın > Hemzemin geçitte TIR dehşeti

TIR dehşeti

Hemzemin geçitte TIR dehşeti
Giriş Tarihi: 30.1.2020

Aydın Söke'de, Milas karayolu huzurevi mevkiindeki hemzemin geçitte Selahattin Gerçek idaresindeki TIR, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçerek Ahmet Anıl yönetimindeki otomobille çarpıştı. Altına aldığı otomobili sürükleyen TIR, hemzemin geçitte çalışma yapan bir kişiyi de ezdi. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI
Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Kıvanç Someran ve ABD uyruklu Karya Wilson ile karayolunda çalışma yapan işçi Hasan Aşıcı yaralandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Karya Wilson doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hemzemin geçitte TIR dehşeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN