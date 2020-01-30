Hemzemin geçitte TIR dehşeti

Aydın Söke'de, Milas karayolu huzurevi mevkiindeki hemzemin geçitte Selahattin Gerçek idaresindeki TIR, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçerek Ahmet Anıl yönetimindeki otomobille çarpıştı. Altına aldığı otomobili sürükleyen TIR, hemzemin geçitte çalışma yapan bir kişiyi de ezdi. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Kıvanç Someran ve ABD uyruklu Karya Wilson ile karayolunda çalışma yapan işçi Hasan Aşıcı yaralandı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Karya Wilson doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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