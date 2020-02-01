Kızları yaşam savaşı veren ailenin yardım çığlığı

Beyin sapında oluşan tümör nedeniyle yaşam savaşı veren Yağmur Ekin Azun için doktorlar, “Yapacak bir şeyimiz kalmadı” derken ailesi kızlarını tedavi edecek bir doktor arıyor.

Aydın'da 13 yaşındaki Yağmur Ekin Azun, beyin sapında oluşan tümör nedeniyle yaşam savaşı veriyor. Her geçen gün vücut fonksiyonlarını kaybeden Yağmur için doktorlar 'yapacak bir şeyimiz kalmadı' derken, baba Mahmut Azun, "Biz, bir doktorun çıkıp 'ben kızınızı kurtarırım' demesini bekliyoruz. Ne olur kızımı kurtarın" diyerek feryat etti.



GÖZÜNDE KAYMA OLUŞTU

Aydın'ın ilçesi İncirliova'da yaşayan Yağmur Ekin Azun'un hayatı, 17 ay önce kabusa döndü. Bu döneme kadar herhangi bir sağlık problemi yaşamayan Yağmur'un bir anda vücut dengesi bozuldu, gözünde ise kayma oluştu. Yaşanan duruma anlam veremeyen Anne Nazan Azun (31) ve baba Mahmut Azun (36), kızları Yağmur'u Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.



TÜMÖR ÖNCE KÜÇÜLDÜ AMA

Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Yağmur, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda Yağmur'un beyin sapında tümör tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Yağmur'un beynindeki tümör küçültüldü.





TEDAVİYE CEVAP VERMEDİ

Bir süreliğine sağlığına kavuşan Yağmur, üç ay önce yeniden fenalaştı. Bu kez tümörün büyüdüğü ve beyin sapını tamamen sardığı tespit edilen Yağmur, yapılan tüm tedavilere rağmen olumlu yanıt vermedi. Doktorların 'yapacak bir şeyimiz kalmadı' dediği Yağmur, ölümle pençeleşiyor. Bir an olsun bile kızlarının yanından ayrılmayan Azun ailesi ise Yağmur'un sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor.



GÖTÜRMEDİKLERİ HASTANE KALMADI

Sağlığına kavuşması için çocuğunu Ankara, Denizli, İstanbul ve İzmir'de çeşitli hastanelere götürdüğünü ama şimdiye kadar bir çare bulamadığını belirten baba Mahmut Azun, "Biz, bir doktorun çıkıp 'ben kızınızı kurtarırım' demesini bekliyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS