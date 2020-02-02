Minik Ramazan’a devlet şefkati

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çöplükte ayrıştırma işlemi yaparak geçinmeye çalışan 12 nüfuslu iki ailenin çileli yaşamı sona eriyor. Ekipler, gerekli çalışmaların yapılması için harekete geçti.

Soğukta naylon çadırda 7 aylık çocukları Ramazan'ı büyütmeye çalışan Karaman ve Gezer ailelerine, devlet eli uzandı. Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik'in talimatıyla Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri, ailenin yaşadığı bölgeye gitti. Karacasu Kaymakamlığı'nın destek verdiği aile ile görüşen ekipler, gerekli çalışmaların yapılması için harekete geçti.

Minik Ramazan ve ailesinin artık çöplükte yaşamayacağını belirten İl Müdürü Bozçelik, "Ramazan bebek ve beraberinde Karaman ile Gezer ailesi, Karacasu'da bir vakıf evine yerleştirilecek. Aileye gerekli sosyal ve ekonomik yardımlar yapılacak. Çocuklar okula başlayacak. Devletimiz her zaman vatandaşın yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek" dedi.



'ÇOK MUTLUYUZ'

ARTIK sıcak bir yuvaya kavuşacak olan Ramazan bebeğin babası Sefer Karaman, "Allah devletimizden razı olsun. Devletimizin bu desteği sayesinde artık sıcak bir yuvamız olacak. Çocuklarımız okula gidecek. Daha güzel bir yaşam süreceğiz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

ÜMİT ÖZMEN